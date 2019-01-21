Ухвалення резолюції на сесії ПАРЄ, яка може скасувати право Асамблеї накладати санкції, не означатиме повернення російської делегації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Зраду наразі геть! Мушу трохи пояснити. Ми, українська делегація, в ПАРЄ б‘ємося проти репорта, який назвали "поверненням РФ". Мушу зробити серйозне уточнення: репорт не повертає РФ!", - написав Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що звіт у випадку ухвалення може лише зробити один крок до зниження права Асамблеї запроваджувати санкції і проводити моніторинг самостійно.

"Це вимоги Росії. Але! Вже велика кількість членів ПАРЄ проти "хімічної самокастрації" Ради Європи, як влучно зауважив в своєму твіті посол Великої Британії у Страсбурзі. Тому, головна битва попереду! Якщо більшість проведе поправки, Росія не отримає нічого. Над цим і працюємо", - зазначив Ар’єв.

Як відомо, ПАРЄ сьогодні затвердила термінові дебати про роль і місію ПАРЄ, метою яких є ухвалення резолюції і подальше повернення російської делегації в асамблею.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд запропонував змінити правила Ради Європи для того, щоб повернути делегацію РФ до ПАРЄ.

Прихильники Росії у ПАРЄ вже підготували план, який передбачає позбавлення Асамблеї права накладати санкції на РФ.

Німецькі дипломати та депутати відкрито ведуть активні дії для зняття санкційного тиску з Російської Федерації у Раді Європи і планують досягнути цього на поточній сесії ПАРЄ.