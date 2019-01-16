Парламентська асамблея Ради Європи затвердила термінові дебати щодо ролі і місії ПАРЄ, метою яких є прийняття резолюції і надалі - повернення російської делегації в асамблею.

Проти включення до порядку денного сесії проведення термінових дебатів про роль і місію ПАРЄ виступив голова української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв. Він зазначив неприйнятність того факту, що текст доповіді, який нібито мають "підготувати" депутати був готовий ще до включення пропозиції до порядку денного, про це повідомляє "Європейська правда".



Втім, коли пропозицію про включення цього питання в порядок денний винесли на голосування, її підтримали дві третини депутатів.

Під час дебатів соціалістка Ліліан Морі Паск'є, а також лідер гурту "Об'єднані ліві", нідерландський парламентарій Тіні Кокс (якого багато хто вважає головним лобістом інтересів Москви в ПАРЄ) мають запропонувати колегам "підготувати доповідь, здатну перевернути розподіл повноважень у Раді Європи.

Проект резолюції за авторством Кокса вже готовий і має чітку мету: відібрати у ПАРЄ право накладати санкції на Російську Федерацію.

Як повідомлялось, у ПАРЄ підготували план зняття санкцій з російської делегації.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Німеччина неофіційно домагається в Європі зняття санкцій з Росії.