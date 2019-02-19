Анкара и Москва обсуждают широкий спектр вопросов сотрудничества в оборонной сфере, в том числе контракты на поставку и совместное производство военной продукции.

Об этом в понедельник, 8 апреля, в Twitter написал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает ТАСС.

"Мы в широком плане обсуждаем с Россией наше сотрудничество в оборонной сфере. Говорим на темы от взаимных поставок военной продукции до возможностей совместного производства. Взаимодействие двух стран в оборонной сфере имеет крупные масштабы и продолжит развиваться", - указал Алтун. Это заявление он сделал в преддверии встречи президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве 8 апреля.

Относительно вопроса о ситуации в Сирии Алтун подчеркнул, что "обе страны имеют общие позиции по вопросам территориальной целостности Сирии и борьбы с терроризмом". "Мы призываем все страны, поддерживающие террористов, которые угрожают целостности Сирии, отказаться от этого и внести вклад [в урегулирование]", - написал он.

Сообщалось, что в понедельник в, 8 апреля, в Москве президенты примут участие в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. В центре внимания на переговорах - ситуация в Сирии, поставки Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, реализация "Турецкого потока" и другие актуальные темы.

Причем вопрос с контрактом на поставку С-400 в последнее время стал особо острой проблемой в турецко-американских отношениях. США требуют отказаться от закупки российских ЗРС и выбрать "или С-400, или НАТО". Анкара настаивает, что она автономна принимать решения насчет закупки вооружений у любой страны, а вопрос с С-400 "является решенным делом" и будет реализован.