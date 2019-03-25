Занесенная барханами крымская трасса - это первые последствия уничтожения растений на местных пляжах / Видео
|15:01 08.04.2019
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|Крым
В аннексированном Крыму трассу возле села Береговое, что под Феодосией, заносит песком с пляжа.
Об этом в своем Facebook написал крымский активист Александр Талипов, пишет QHA.
По его мнению, причина нашествия барханов в том, что начиная с прошлого года траву на местных пляжах посчитали сорной и начали ее уничтожать тракторами и ровнять песок.
Траву тут не трогали никогда еще со времен СССР и вовсе не потому что не было на это средств, а потому что данные растения своей корневой системой удерживают пляжи, не дают уносить песок. Кроме того, эти растения уникальны и занесены в Красную книгу, соответствующие ответы об этом получены. Написано заявление в «полицию» и «прокуратуру», надеемся на немедленную реакцию правоохранительных органов, — сообщил Талипов.
На отснятом вчера, 7 апреля, видео Талипов зафиксировал уничтоженные растения и предоставил экпертизу ученых Карадагского заповедника о том, что на местных пляжах растут краснокнижные растения.
«Мы вернулись на 5 лет назад в прошлое, именно 5 лет назад мы в Береговом сносили первые шалманы и вот они возвращаются, более мощные, сочные», — написал активист.
Ранее сообщалось о том, что учителей из села Мазанка в Симферопольском районе убедили подписать документы о передаче своих земельных наделов для строительства трассы «Таврида». Каждый отдал по 20 соток — под обещание компенсации. Однако ни денег, ни земли они больше не увидели.
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