В аннексированном Крыму трассу возле села Береговое, что под Феодосией, заносит песком с пляжа.

Об этом в своем Facebook написал крымский активист Александр Талипов, пишет QHA.

По его мнению, причина нашествия барханов в том, что начиная с прошлого года траву на местных пляжах посчитали сорной и начали ее уничтожать тракторами и ровнять песок.

Траву тут не трогали никогда еще со времен СССР и вовсе не потому что не было на это средств, а потому что данные растения своей корневой системой удерживают пляжи, не дают уносить песок. Кроме того, эти растения уникальны и занесены в Красную книгу, соответствующие ответы об этом получены. Написано заявление в «полицию» и «прокуратуру», надеемся на немедленную реакцию правоохранительных органов, — сообщил Талипов.

На отснятом вчера, 7 апреля, видео Талипов зафиксировал уничтоженные растения и предоставил экпертизу ученых Карадагского заповедника о том, что на местных пляжах растут краснокнижные растения.

«Мы вернулись на 5 лет назад в прошлое, именно 5 лет назад мы в Береговом сносили первые шалманы и вот они возвращаются, более мощные, сочные», — написал активист.

Ранее сообщалось о том, что учителей из села Мазанка в Симферопольском районе убедили подписать документы о передаче своих земельных наделов для строительства трассы «Таврида». Каждый отдал по 20 соток — под обещание компенсации. Однако ни денег, ни земли они больше не увидели.