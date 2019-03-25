Кабмін РФ також взявся за підрахунок "боргу" України за Крим
|14:41 08.04.2019
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|Крым
Голова уряду РФ Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам, і зокрема Міністерству фінансів, надати підтримку діяльності робочої групи Держдуми з оцінки збитків Криму за роки його "перебування в складі України".
Про це журналістам у понеділок, 8 квітня, повідомив глава групи, перший віце-спікер нижньої палати парламенту Іван Мельников, передає Українська правда з посиланням на ТАСС.
За його словами, робоча групи Думи планувала звертатися до відповідних міністерств за інформацією, а підтримка Медведєв вплине на "рівень відношення до цих запитів і, відповідно, на якість експертизи".
"Прямо на зустрічі Дмитро Медведєв звернувся, зокрема, до глави Мінфіну з проханням допомагати нам", - сказав він.
Мельников додав, що також була досягнута домовленість "підключати підвідомчі уряду вузи в міру необхідності".
"А на конкретні засідання робочої групи будемо запрошувати фахівців в Держдуму", - зазначив представник Держдуми.
Нагадаєм, 15 березня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
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