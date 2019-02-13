Оккупанты провели на Каспийской флотилии тактико-специальное учение по отражению нападения морских диверсантов и ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа страны-агрессора.

По легенде учений, оперативный дежурный флотилии в ходе мониторинга дагестанского побережья Каспийского моря расчетами беспилотных летательных аппаратов получил сигнал об обнаружении неопознанного судна, направляющегося к военному объекту, расположенному в береговой зоне, и месте высадки десантного подразделения условного противника.

Полученная информация и координаты были оперативно переданы в штаб флотилии. Командование Каспийской флотилии приняло решение об отправке вертолёта Ми-8АМТШ с десантно-штурмовым взводом морской пехоты в назначенный район для блокирования и уничтожения «диверсантов».

Ракетный корабль «Дагестан» спустил на воду быстроходную лодку с отрядом противодиверсионных сил и средств для уничтожения условного противника, а малый артиллерийский корабль «Астрахань» вступил в морской бой с неопознанным судном и произвел его захват.

В учении принимали участие более 300 военнослужащих, армейская авиация ЮВО и беспилотные аппараты.

Ранее сообщалось, что Россия практикует переброску боевых единиц Каспийской флотилии в Азовское море. Так, в мае 2018 года три артиллерийских катера Каспийской флотилии - два бронекатера АК-201 (бортовой номер 042) и АК-248 (бортовой номер 047) проекта 1204 (шифр «Шмель»), а также катер АК-326 проекта 1400М (шифр «Гриф») - были переброшены для усиления катерной группировки в Азовском море и Керченском проливе.