Контрольная проверка за зимний период обучения началась в соединениях и воинских частях Черноморского флота оккупантов, дислоцированных на территории аннексированного Крымского полуострова и Краснодарского края России.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ страны-агрессора в понедельник, 8 апреля.

"В рамках контрольной проверки будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота", - говорится в пресс-релизе.

Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом страны-агрессора вице-адмирала Александра Моисеева.

"В штабе ЧФ командующий флотом заслушал доклад по состоянию сил флота от командиров соединений и воинских частей и их готовности к проверке", - отмечает штаб флота.

Проверка продлится до конца апреля.