На Черноморском флоте оккупантов подводят итоги зимнего периода обучения
|14:01 08.04.2019
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|Крым
Контрольная проверка за зимний период обучения началась в соединениях и воинских частях Черноморского флота оккупантов, дислоцированных на территории аннексированного Крымского полуострова и Краснодарского края России.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЧФ страны-агрессора в понедельник, 8 апреля.
"В рамках контрольной проверки будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота", - говорится в пресс-релизе.
Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом страны-агрессора вице-адмирала Александра Моисеева.
"В штабе ЧФ командующий флотом заслушал доклад по состоянию сил флота от командиров соединений и воинских частей и их готовности к проверке", - отмечает штаб флота.
Проверка продлится до конца апреля.
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