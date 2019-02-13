Около полутора тысяч военнослужащих мотострелковой горной бригады Южного военного округа (ЮВО), которая дислоцирована в Карачаево-Черкесии, маршем вышли на горный полигон Кобу-Баши.

Там с 8 по 14 апреля будут проходить двусторонние батальонные тактические учения, сообщил Вестник Кавказа со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Полевые пункты управления на колесной технике уже выдвинулись в указанный район.

В учениях также будет задействовано более 400 единиц военной техники.