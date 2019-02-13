Мотострелки ЮВО начинают учения в горах Карачаево-Черкесии

13:41 08.04.2019 0 комментариев Россия

Около полутора тысяч военнослужащих мотострелковой горной бригады Южного военного округа (ЮВО), которая дислоцирована в Карачаево-Черкесии, маршем вышли на горный полигон Кобу-Баши. 

Там с 8 по 14 апреля будут проходить двусторонние батальонные тактические учения, сообщил Вестник Кавказа со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Полевые пункты управления на колесной технике уже выдвинулись в указанный район.

В учениях также будет задействовано более 400 единиц военной техники.



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