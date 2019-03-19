Россия вывела на дежурство ударные корабли ЧФ из-за учений НАТО
|12:01 08.04.2019
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Разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) оккупантов выведены на дежурство в связи с учениями кораблей НАТО в Черном море.
Об этом сообщили в понедельник, 8 апреля, в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), передает ТАСС.
В Центре отметили, что для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО". "В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сказали военные РФ.
В Центре напомнили, что в понедельник в юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО Sea shield - 2019. В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.
От Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) в учениях принимает участие постоянная группировка SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), которая действует в Черном море с 28 марта 2019 и в состав которой входят корабли из Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.
Напомним, в Совфеде РФ считают, что учения «Морской щит» – это практическая отработка освобождения Крыма силами НАТО.
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