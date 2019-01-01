Поліція Румунії проводить масштабну пошукову операцію після виявлення вздовж кромки Чорного моря декількох пакетів із наркотиками.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на Російську службу BBC.

У цілому поліцейським вдалося зібрати більше 130 кг кокаїну, але пошуки все ще тривають.

Близько 300 офіцерів поліції і 14 кораблів берегової охорони патрулюють берегову лінію, оскільки в п'ятницю відразу в декількох місцях були виявлені пакети з наркотиками.

Поліція закликала місцевих жителів не розкривати ці упаковки.

Вважається, що через Румунію проходить маршрут транзиту наркотиків, що з'єднує Латинську Америку і Європу.

Передбачається, що ці пакети - частина партії приблизно в тонну кокаїну, виявленої на покинутому кораблі понад двох тижнів тому.

У зв'язку з цими інцидентами заарештовані два серба.

В неділю поліція підтвердила, що в пошуку також брали участь два вертольоти, кілька човнів і дайверів.

Румунська телекомпанія Digi24 повідомляє, що операція охоплює приблизно 90 км берегової лінії. Представник поліції Джорджіан Драган попередив населення про те, що не слід відкривати пакети, знайдені на узбережжі.

"Ці наркотики мають високу концентрацію - більше 90%, і можуть представляти загрозу життю", - заявив Драган.

У 2016 році поліція Румунії вилучила 2,5 тонни кокаїну на суму близько 600 млн євро. Кокаїн, що призначався для відправки до Нідерландів, був захований у контейнерах із бананами.