IMO взялася за розв’язання проблеми незаконної реєстрації суден

12:21 08.04.2019 0 комментариев

Міжнародна морська організація (IMO) збирається почати запеклу боротьбу із субстандартними судновими регістрами і незаконною реєстрацією суден. 

Про це повідомляють Порти України з посиланням на сайт Російської професійної спілки моряків.

В ході сесії Юридичного комітету IMO вирішено вжити низку заходів щодо врегулювання цих проблем. Зокрема, обговорювалося створення всеосяжної бази даних регістрів і шляхи поліпшення інформування про підроблену реєстрацію. Інші рекомендації включали посилену перевірку суден за унікальними номерами і дотримання вимог про бортові записи історії судна.

Причиною стали повідомлення від країн-членів IMO про шахрайське використання їх прапора. Інформація, зібрана секретаріатом організації, включала реєстрацію суден без відома або схвалення відповідної національної морської адміністрації; продовження роботи суднового реєстру після закінчення або припинення контакту з реєстраційною компанією; надання до IMO підробленої документації без відома компетентного органу держави прапора для отримання документації IMO і ідентифікаційних номерів суден; навмисне маніпулювання даними АІС для зміни ідентифікаційної інформації або для відображення даних АІС зовсім іншого судна. У деяких випадках використовувався незаконний реєстр суден.

Крім того, IMO збирається спільно з Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) створити базу даних з можливістю пошуку, в якій будуть судна, які потрапили під санкції ООН. «Досвід показав, що фальшиву реєстрацію зазвичай використовують для того, щоб прикрити незаконну діяльність на борту теплоходів, в тому числі — заборонену ООН», — пояснили в ООН.



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