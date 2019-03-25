Австрія підтримує санкції, введені ЄС проти Росії, так як, вона анексувавши Крим, порушила міжнародне право.

Про це в неділю, 7 квітня, заявила глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, пише Інтерфакс.

"Санкції були введені в 2014 році, відтоді постійно продовжувалися і недавно були продовжені на півроку. Ми ніколи з них не виходили. Тому що ми поважаємо міжнародне право. Анексія (Криму - ІФ) - це порушення міжнародного права", - сказала К. Кнайсль в ефірі телеканалу "О-Ер-Еф2".