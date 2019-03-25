Австрія не відмовиться від санкцій: анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право
|13:01 08.04.2019
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|Крым
Австрія підтримує санкції, введені ЄС проти Росії, так як, вона анексувавши Крим, порушила міжнародне право.
Про це в неділю, 7 квітня, заявила глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, пише Інтерфакс.
"Санкції були введені в 2014 році, відтоді постійно продовжувалися і недавно були продовжені на півроку. Ми ніколи з них не виходили. Тому що ми поважаємо міжнародне право. Анексія (Криму - ІФ) - це порушення міжнародного права", - сказала К. Кнайсль в ефірі телеканалу "О-Ер-Еф2".
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