Політв'язень Кремля херсонець Олександр Шумков, якого в Росії засудили до 4 років загального режиму за участь у "Правому секторі", перебуває у штрафному ізоляторі виправної колонії міста Торжок.

Про це повідомила у Facebook його тітка Людмила Шумкова, передає Українська правда.

"Завдяки волонтерам російської правозахисної організації вдалося дізнатися, що Шумков Олександр Сергійович перебуває в ВК4 м. Торжок. Наразі в ШІЗО. З карантину відразу був переведений в штрафний ізолятор" – написала вона.

"А наші чиновники з МЗС та офісу омбудсмена досі надсилають листи, що він перебуває в СІЗО Брянська", – додала Шумкова.

У розмові з кореспондентом "Укрінформу" вона уточнила, що наразі більше інформації про те, що достеменно сталося і чому Олександр потрапив у штрафний ізолятор, немає. У нього ніхто не був: ні родичі, ні представники консульства.

4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ оголосили вирок херсонцю, українському військовослужбовцю Олександру Шумкову – його засудили до 4 років загального режиму.

У російському СІЗО його тримали з серпня 2017 року за участь у "екстремістських організаціях" (у "Правому секторі") на території України.

Рідні Олександра планували оскаржувати це рішення у апеляційному суді, щоб мати змогу звернутись до Європейського суду.

У залі суду Олександр Шумков заявив, що нічого просити не буде. У СІЗО Шумков оголошував голодування.

Пізніше стало відомо, що Шумкова відправили для подальшого відбування покарання у розпорядження управління федеральної служби виконання покарань Росії по Тверській області.