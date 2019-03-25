В Совфеде РФ считают, что учения «Морской щит» – это практическая отработка освобождения Крыма силами НАТО

11:01 08.04.2019 0 комментариев Крым

Наращивание военного присутствия альянса в Черном море может предшествовать "очередной украинской провокации" в Керченском проливе, считают в Совфеде.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, операция альянса «Морской щит» направлена на "дестабилизацию ситуации в Черноморском регионе", передают Аргументы Недели - Крым.

Он аргументирует это тем, что учения слишком масштабные: планируется задействовать более 2500 военных, больше 22 судов, катеров и прочей водной техники, а также 10 самолетов и вертолетов.

Среди прочего Клинцевич отметил, что "США не участвуют в операции, пытаясь так переложить ответственность за возможные последствия на чужие плечи".

В то же время эксперты считают, что маневры «Морской щит» – это "практическая отработка захвата Крыма силами НАТО".



Ещё на эту тему:

14:41 08.04.2019
Кабмін РФ також взявся за підрахунок "боргу" України за Крим
08:01 08.04.2019
Глави МЗС "Великої сімки" закликають РФ звільнити моряків, також утримуватися від загострення ситуації у Керченській протоці
17:01 05.04.2019
Ягланд заявляє, що повернення Росії у ПАРЄ не означатиме визнання окупації Криму
16:01 05.04.2019
Міністри закордонних справ G7 обговорять питання Криму та звільнення українських в'язнів у Росії
13:41 05.04.2019
Суда гидрографической службы ЧФ оккупантов меняют буи в Черном море
11:41 05.04.2019
В Госдуме РФ дали компании Apple время для исправления "неточного изображения" оккупированного Крыма на картах
11:21 05.04.2019
В России продолжают озвучивать вероятные ответы на план НАТО по Черному морю
17:21 04.04.2019
Росія має забезпечити вільний прохід через Керченську протоку - ЄС
10:01 04.04.2019
Генсекретар НАТО: Гітлера і Сталіна неможливо було зупинити словами
09:01 04.04.2019
У НАТО усвідомлюють появу нових загроз після непередбачуваної анексії Криму
08:01 04.04.2019
Комітет Сенату США затвердив резолюцію яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі
17:41 03.04.2019
Окупанти у Криму проводять масову «зачистку» журналістів
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
19:21 08.04.2019
Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке С-400
17:21 08.04.2019
Російські компанії залучили 1,4 млрд у передчутті нових санкцій США — Bloomberg
15:41 08.04.2019
ПАРЄ збирає екстрені дебати про можливість повернення росіян в асамблею
14:21 08.04.2019
Каспийская флотилия оккупантов отбивалась от диверсионно-разведывательных групп условного противника
Все новости страны
Румыния Румыния
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
12:01 05.04.2019
Президент Румунії оголосив теми референдуму
10:01 05.04.2019
Уряд Румунії відкинув заклик ЄС і США не підривати судову систему
Все новости страны
Турция Турция
15:21 08.04.2019
В Турции заявили, что Анкара и Москва обсуждают поставку и совместное производство военной техники
09:21 08.04.2019
У Туреччині затримали 950 нелегальних мігрантів, які збиралися в Грецію
19:21 05.04.2019
Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган
14:01 05.04.2019
Президент Турции потерял две столицы
Все новости страны
Украина Украина
21:01 08.04.2019
Стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых задержаний 27 и 28 марта
20:41 08.04.2019
Оккупанты обнародовали данные о преступности в аннексированных Крыму и Севастополе
20:21 08.04.2019
В российской колонии не приняли посылку для политзаключенного Владимира Балуха
20:01 08.04.2019
В окупованому Бахчисараї затримали матір і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс