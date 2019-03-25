В Совфеде РФ считают, что учения «Морской щит» – это практическая отработка освобождения Крыма силами НАТО
|11:01 08.04.2019
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|Крым
Наращивание военного присутствия альянса в Черном море может предшествовать "очередной украинской провокации" в Керченском проливе, считают в Совфеде.
По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, операция альянса «Морской щит» направлена на "дестабилизацию ситуации в Черноморском регионе", передают Аргументы Недели - Крым.
Он аргументирует это тем, что учения слишком масштабные: планируется задействовать более 2500 военных, больше 22 судов, катеров и прочей водной техники, а также 10 самолетов и вертолетов.
Среди прочего Клинцевич отметил, что "США не участвуют в операции, пытаясь так переложить ответственность за возможные последствия на чужие плечи".
В то же время эксперты считают, что маневры «Морской щит» – это "практическая отработка захвата Крыма силами НАТО".
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