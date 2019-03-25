Наращивание военного присутствия альянса в Черном море может предшествовать "очередной украинской провокации" в Керченском проливе, считают в Совфеде.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, операция альянса «Морской щит» направлена на "дестабилизацию ситуации в Черноморском регионе", передают Аргументы Недели - Крым.

Он аргументирует это тем, что учения слишком масштабные: планируется задействовать более 2500 военных, больше 22 судов, катеров и прочей водной техники, а также 10 самолетов и вертолетов.

Среди прочего Клинцевич отметил, что "США не участвуют в операции, пытаясь так переложить ответственность за возможные последствия на чужие плечи".

В то же время эксперты считают, что маневры «Морской щит» – это "практическая отработка захвата Крыма силами НАТО".