Новейшие самолеты Су-57 оккупанты планируют в первую очередь в Крым или Краснодарский край
|10:41 08.04.2019
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|Крым
Один из авиационных полков Южного военного округа первым получит на вооружение истребители пятого поколения Су-57.
Как сообщили в минобороны России, сейчас решается, куда именно будут направлены новейшие машины, пишет Крыминформ.
Самолеты попадут либо в 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии, расквартированный в Крымске, либо в 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии на севастопольском аэродроме Бельбек.
Обычно новые машины направляют летным частям, которые защищают самые важные стратегические направления, – туда, где в случае возникновения конфликта выше вероятность встречи с самыми современными самолетами противника, пишет издание.
«В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель – уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная», – рассказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Истребитель успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирийской Арабской Республике, дополняет издание.
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