Німецькі дипломати та депутати відкрито ведуть активні дії для зняття санкційного тиску з Російської Федерації у Раді Європи і планують досягнути цього на поточній сесії ПАРЄ.

Цю інформацію "Європейська правді" підтвердили кілька не пов’язаних один з одним західних дипломатів, а також представників експертної спільноти.

Представники Німеччини і раніше не приховували, що віддають перевагу "діалогу" з РФ, навіть якщо для цього доведеться поступитися тиском на неї. Але дані, які має у розпорядженні "Європейська правда", дозволяють стверджувати, що тепер йдеться про скоординовану кампанію, яка набула значних масштабів напередодні весняної сесії ПАРЄ.

Примітно, що ця активність є надпартійною: вона охоплює представників обох ключових сил урядової коаліції – ХДС/ХСС та соціал-демократів. Так, днями депутати від ХДС та СД спрямували на адресу президента ПАРЄ лист із проханням переглянути санкційні правила, прибравши право Асамблеї накладати санкції на делегації держав-порушниць при затвердженні їх повноважень.

Одночасно, за даними ЄП, німецькі депутати ведуть роз’яснювальну роботу у ПАРЄ, переконуючи інших парламентарів, мовляв, боротьба України з РФ є "передвиборчою технологією" і Європа не має її підтримувати. Парламентарі також запевняють, що ідею прощення Росії підтримує особисто Ангела Меркель.

Сама канцлерка досі не оприлюднювала позицію з цього приводу, але німецькі дипломати, за даними ЄП, також безпрецедентно активно домовляються із представниками інших держав про повернення росіян до ПАРЄ без санкцій. Офіційний Берлін запевняє, що це дозволить "врятувати членство Росії у Раді Європи", хоча їх опоненти ставлять під сумнів цю логіку.

За даними джерел, серед варіантів – пришвидшення плану, про який вже повідомляла "Європейська правда", із де-факто ліквідацією санкційного механізму вже на квітневій сесії ПАРЄ.

Про небачену активність на даному фронті, хоча і без зазначення причетної до цього держави, яка до неї причетна, повідомив у неділю посол Британії у Раді Європі Крістофер Івон.

"Як мені розповіли, протягом цього тижня Рада Європи робила сама собі хімічну кастрацію. І це точно не те, чого ми прагнемо" - написав він у твіті, натякаючи, що вона сама позбавляє себе права накладати санкції.

У попередньому дописі британський дипломат уточнив, що наполягає на покаранні Росії за порушення нею принципів РЄ.