Турецькі правоохоронці затримали 950 нелегальних мігрантів на північному заході країни, коли ті намагалися перебратися в сусідню Грецію.



Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає Главком.



«В Едірне було затримано 950 нелегальних мігрантів, які прибули в місто з метою незаконного перетину кордону і переміщення в Грецію», - йдеться в повідомленні.



Нелегали прибули в місто, прочитавши відповідні оголошення в групах в соцмережах, де повідомлялося, що заборона на перетин кордону тимчасово зняли. Спочатку вони зібралися біля шосе, а потім вирушили до кордону, де і були затримані.



Поліція і жандармерія посилили заходи безпеки біля кордону, щоб запобігти приплив мігрантів.



Подібна ситуація вже складалася в регіоні в 2015 році, тоді серед мігрантів була поширена інформація про те, що кордон буде відкрита і мігрантів прийме Німеччина.



Нагадаємо, декілька днів тому у Греції сталися сутички між поліцією та мігрантами, які після поширення фейку про відкриття кордону намагалися потрапити до Північної Македонії.

