У Страсбурзі 8-12 квітня проходить весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, серед головних питань порядку денного сесії делегати планують терміново розглянути бюджетну кризу у Раді Європи через несплату Росією фінансових внесків.

На весняній сесії ПАРЄ плануються звернення до депутатів — прем’єр-міністра Грузії Мамуки Бахтадзе, а також прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Із річним звітом про свою діяльність перед делегатами виступить комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

На запитання депутатів також відповідатиме генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд.

Серед дебатів заплановані обговорення та голосування за резолюції про роль політичних лідерів у протидії мови ненависті; зміцнення співпраці з ООН в імплементації цілей сталого розвитку; боротьбу із сексизмом і сексуальними домаганнями у парламентах; впливу соціальних медіа на права людини; баланс між правами батьків, донорів та дітей у процесі анонімного здавання сперми і яйцеклітин.

Асамблея також обговорить нові загрози у боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням грошей та ухвалить позицію щодо створення нового механізму ЄС з підтримки демократії, верховенства права та основоположних свобод.

Весняна сесія ПАРЄ пройде без участі російської делегації.

Наприкінці травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання про можливе позбавлення Росії репрезентативних прав в організації через несплату упродовж двох років членських внесків.