У Страсбурзі розпочинається весняна сесія ПАРЄ - що розглянуть
|09:01 08.04.2019
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|Украина
У Страсбурзі 8-12 квітня проходить весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, серед головних питань порядку денного сесії делегати планують терміново розглянути бюджетну кризу у Раді Європи через несплату Росією фінансових внесків.
На весняній сесії ПАРЄ плануються звернення до депутатів — прем’єр-міністра Грузії Мамуки Бахтадзе, а також прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.
Із річним звітом про свою діяльність перед делегатами виступить комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.
На запитання депутатів також відповідатиме генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд.
Серед дебатів заплановані обговорення та голосування за резолюції про роль політичних лідерів у протидії мови ненависті; зміцнення співпраці з ООН в імплементації цілей сталого розвитку; боротьбу із сексизмом і сексуальними домаганнями у парламентах; впливу соціальних медіа на права людини; баланс між правами батьків, донорів та дітей у процесі анонімного здавання сперми і яйцеклітин.
Асамблея також обговорить нові загрози у боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням грошей та ухвалить позицію щодо створення нового механізму ЄС з підтримки демократії, верховенства права та основоположних свобод.
Весняна сесія ПАРЄ пройде без участі російської делегації.
Наприкінці травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання про можливе позбавлення Росії репрезентативних прав в організації через несплату упродовж двох років членських внесків.
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