Фрегат ЧФ страны-оккупанта отстрелялся в Черном море, а тральщик отправился в Средиземное море
|08:41 08.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» ЧФ РФ отработал артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря, а морской тральщик ЧФ РФ «Вице-адмирал Захарьин» начал переход через черноморские проливы в Средиземное море.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв, военнослужащие сдали вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», сообщает Крым Информ.
Отмечается, что экипаж «Адмирала Григоровича» совместно с подводными силами и Морской авиацией ЧФ РФ отработал комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению субмарины условного противника. Также при возвращении в пункт постоянной дислокации экипаж фрегата отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем.
Морской тральщик ЧФ РФ «Вице-адмирал Захарьин» начал переход через черноморские проливы в Средиземное море для действия в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России.
«В настоящее время экипаж осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы», – говорится в сообщении.
«Вице-адмирал Захарьин» сменит экипаж морского тральщика «Иван Голубец», который выполнял задачи в дальней морской зоне с декабря прошлого года. Отмечается, что для корабля это первый в 2019 году выход в Средиземное море.
Ранее после выполнения задач в дальней морской зоне в Севастополь вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».
Ещё на эту тему:
Оккупанты застраивают Крым казармами: в Керчи продолжается строительство помещений для Росгвардии
Новейшие самолеты Су-57 оккупанты планируют в первую очередь в Крым или Краснодарский край
В оккупированном Крыму прошли учения танкового подразделения ВДВ
Объявлен аукцион на поставку шести скоростных катеров для Росгвардии в оккупированном Крыму
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці за березень 2019 / Інфографіка
НАТО: у Керченській протоці на українців вперше відкрито напали не "зелені чоловічки"
Українських військових моряків відвідала Комісар РЄ з прав людини