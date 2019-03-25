Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» ЧФ РФ отработал артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря, а морской тральщик ЧФ РФ «Вице-адмирал Захарьин» начал переход через черноморские проливы в Средиземное море.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв, военнослужащие сдали вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», сообщает Крым Информ.

Отмечается, что экипаж «Адмирала Григоровича» совместно с подводными силами и Морской авиацией ЧФ РФ отработал комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению субмарины условного противника. Также при возвращении в пункт постоянной дислокации экипаж фрегата отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем.

Морской тральщик ЧФ РФ «Вице-адмирал Захарьин» начал переход через черноморские проливы в Средиземное море для действия в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России.

«В настоящее время экипаж осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы», – говорится в сообщении.

«Вице-адмирал Захарьин» сменит экипаж морского тральщика «Иван Голубец», который выполнял задачи в дальней морской зоне с декабря прошлого года. Отмечается, что для корабля это первый в 2019 году выход в Средиземное море.

Ранее после выполнения задач в дальней морской зоне в Севастополь вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».