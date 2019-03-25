Український військовополонений моряк розповів Міятович про умови у СІЗО
|08:21 08.04.2019
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|Крым
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович разом з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою 4 квітня відвідали в московському СІЗО захопленого біля берегів Криму українського військового Дениса Гриценка.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook захисник Гриценка, російський адвокат Микола Полозов, передає УНІАН.
«Денис почувається добре, намагається багато читати. Вивчає англійську мову. Напередодні нашої зустрічі у нього з'явилася можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці. За словами Дениса, увечері 3 квітня до нього в камеру прийшли співробітники ізолятора і перевели його разом з сусідом по камері в новий корпус СІЗО (це там, де в камерах є гаряча вода). Наступного дня прийшла делегація: Міятович зі своїм помічником і Москалькова. З ними був також перекладач», - написав адвокат.
За словами військовополоненого, він розмовляв з пані Міятович англійською мовою близько 10 хвилин. Відповів на її запитання щодо стану здоров'я й умов тримання. Повідомив, що слідство не надає йому, а також іншим військовополоненим побачень з близькими, а також телефонних переговорів.
Крім того, Денис вказав на те, що робота цензорів, які перлюструють листування незадовільна, оскільки терміни передачі йому листів від рідних затягуються на 2-3 місяці.
Він попросив особливу увагу приділити стану здоров'я поранених військовополонених.
За словами Дениса, його розмова англійською мовою з комісаром Міятович не сподобалася омбудсмену Москальковій. Вона зажадала від перекладача перекласти їй все, що Гриценко сказав єврокомісару.
Полозов також повідомив, що напередодні відвідування СІЗО «Лефортово» Міятович провела зустріч з російськими адвокатами і правозахисниками, під час якої він детально розповів про кримінальну справу проти українських військових моряків, а також про їх статус військовополонених і відповідних гарантіях, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права, включаючи III Женевську конвенцію 1949 року «Про поводження з військовополоненими».
«Тому комісар на зустрічі з Денисом продемонструвала інформованість під час розмови з ним», - наголосив адвокат.
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