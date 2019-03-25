Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликають Російську Федерацію звільнити захоплених у полон 24 українських моряків.

Про це йдеться у підсумковому комюніке зустрічі глав МЗС G7, які 5-6 квітня зустрілися у французьких містах Дінар і Сен-Мало, повідомляє УНІАН.

"Ми знову висловлюємо незмінну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується у комюніке.

Зокрема, глави МЗС країн "Великої сімки" підкреслили, що не визнають анексію Росією Криму.

"Росія своїми діями порушує норми міжнародного права. Ми висловлюємо стурбованість з приводу дій Росії проти України у Керченській протоці та навколишніх водах, що небезпечно посилили напруження. Неможливо виправдати застосуванню Росією військової сили проти українських суден та моряків", - наголошується у документі.

Також міністри закордонних справ країн G7 закликали до стриманості з належною повагою до міжнародного права та уникнення подальшого загострення ситуації.

«Ми закликаємо Росію звільнити заарештованих членів екіпажів та судна й утримуватися від перешкоджання законному проходженню кораблів через Керченську протоку", - заявили глави МЗС G7.