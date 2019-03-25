Правозахисний центр "Меморіал", як зазначається, неодноразово заявляв, що "вважає позбавленим підстав визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією".

Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву центру.

"ПЦ "Меморіал" вимагає негайного звільнення 24-х жителів Криму, закликає російське громадянське суспільство і світову спільнота посилювати тиск на російську владу з вимогою їх звільнення", - вказали правозахисники.

Вони нагадали, що 27-28 березня у Криму пройшла "наймасовіша хвиля затримань кримських татар за весь час, що минув з початку окупації півострова". "Після обшуків були затримані Шабан Умеров, Ремзі Бакіров, Різа Ізетов, Фарід Базаров, Руслан Сулейманов, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Сейран Муртаза, Алім Карімов, Тофік Абдулгазієв, Білял Аділов, Меджит Абдурахмаов, Рустем Шейхалієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Яшар Муєдінов, Ізет Абдуллаєв, Асан Яніков, Енвер Аметов, Акім Бекіров, Ерфан Осман, Сервет Газієв, Осман Аріфмамбетов, Владлен Абдулкадиров и Едем Яячіков. Пізніше всі вони були взяті під варту як підозрювані в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" та організації її діяльності", - розповіли правозахисники.

"Росія - єдина країна світу, яка оголосила її такою. Тим часом, ні в одній з відомих нам кримінальних справ, у межах яких на території Росії і Криму позбавлені волі вже більше 250 мусульман, немає ніяких ознак не лише тероризму, а й підготовки, планування або хоча б обговорення терористичних актів, використання або планування використання зброї і вибухівки", - зазначили у "Меморіалі".

"Несправедливість і незаконність переслідування мусульман, яких обвинувачують у причетності до Хізб ут-Тахрір, в ситуації Криму ускладнюється тим, що в Криму за українським законодавством ця організація легальна. І саме кримінальне переслідування, і вивезення позбавлених волі жителів з Криму порушують норми міжнародного гуманітарного права і з цієї причини особливо неприйнятні. У цьому випадку ці норми порушені особливо кричуще: більшість затриманих, якщо не всі, вже вивезені за межі Криму... Ми не знаємо, чи мали затримані якийсь стосунок до "Хізб ут-Тахрір", але в цій ситуації досить імовірним здається, що це зручне і вже звичне обвинувачення стало інструментом для придушення громадської солідарності і громадянської активності жителів Криму, передусім кримських татар", - вказали правозахисники.

У відповідь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook подякував за цю заяву.

Нагадаємо, під час масових обшуків в окупованому Криму були затримані понад 20 кримських татар, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.