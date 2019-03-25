5 квітня 115-й день затримання в окупованому Криму жителя Херсонської області, кримськотатарського активіста, інваліда першої групи Едема Бекірова.

Тримання його в СІЗО дружина політв'язня Гульнара Бекірова назвала "повільним знищенням людини", повідомляє "Кримськотатарський ресурсний центр", передає Укрінформ.

"Дружина політв'язня Едема Бекірова, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, заявила, що стан здоров'я її чоловіка продовжує погіршуватися. Зокрема, у нього головний біль, що супроводжується блювотним станом, підвищений тиск, високий рівень цукру, судоми, а на нозі відкрилася ще одна виразка", - наводить слова Бекірової правозахисна організація.

За її даними, напередодні, 4 квітня в Едема Бекірова, якого тримають у медсанчастині СІЗО, побував адвокат Едем Семедляєв, за словами якого доза прийнятого інсуліну його підзахисним збільшилася з 30 одиниць до 35, але рівень цукру при цьому не падає, а залишається на такому ж високому рівні.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску "Чонгар" російські прикордонники затримали жителя Херсонської області Едема Бекірова, який їхав до Криму відвідати родичів. Йому було пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РФ: за статтею 222, частина 2, і 222.1, частина 2 (зберігання та передача вибухових речовин і боєприпасів).

13 грудня 2018 року "суд" у Сімферополі обрав для Бекірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 лютого 2019 року, 7 лютого арешт було продовжено.

Едем Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, перед виїздом у Крим готувався до нової операції. В умовах СІЗО стан його здоров'я різко погіршився. 15 січня Бекірова вже возили до сімферопольської лікарні на медобстеження, однак 18 січня повернули в СІЗО, незважаючи на те, що обстеження мало тривати два тижні.