Прихильники Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи підготували план, який передбачає позбавлення ПАРЄ права накладати санкції на РФ.

Про це йдеться у статті "Раду Європи ведуть до перевороту: як планують скасовувати покарання Росії у ПАРЄ", повідомляє "Європейська правда".

Лідер групи "Об’єднані ліві" у Раді Європи, нідерландський парламентар Тіні Кокс підготував проект резолюції, яка може повністю перевернути розподіл повноважень у Раді Європи.

Документ пропонує обмежити право ПАРЄ карати держави, що порушують принципи організації. Основна ідея цього проекту в тому, що будь-які санкції мають ухвалюватися лише спільним рішенням Асамблеї та комітету міністрів (орган Ради Європи, в якому представлені уряди всіх 47 держав-членів РЄ).

У разі затвердження документу моментального зняття санкцій з росіян не станеться, але відкриється можливість для цього.

Приміром, зміни регламенту можуть технічно затвердити у травні на засіданні керівного органу Асамблеї – постійного комітету, де відсоток опонентів Росії – значно нижчий, ніж загалом у ПАРЄ. Паралельно проведуть аналогічне рішення у комітеті міністрів, і вже у червні росіяни повернуться до Страсбурга.

Проект резолюції вже був представлений керівництву ПАРЄ 3 квітня, а також переданий членам політичного комітету.

Документ мають внести до порядку денного у понеділок вранці, за кілька годин до старту чергової сесії у Страсбурзі.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд запропонував змінити правила Ради Європи для того, щоб повернути російську делегацію до ПАРЄ.

Як відомо, зараз у Страсбурзі триває дискусія про те, що робити з Росією, яка перебуває під санкційним тиском у ПАРЄ та повністю зупинила сплату внесків до бюджету Ради Європи, вимагаючи повністю скасувати санкційний механізм. Внесок РФ становить приблизно 33 млн євро, або 7% від бюджету організації.

На минулій сесії ПАРЄ у січні Ягланд офіційно ініціював роботу над змінами до статуту Ради Європи задля того, щоби вирішити кризу з участю Росії у роботі РЄ та з російськими неплатежами.