Судді Вищої касаційної палати Румунії остаточно засудили старшого сина екс-президента Молдови Петра Лучинського Сергія до 2 років і 4 місяців позбавлення волі за зловживання впливом і підбурювання до фальсифікацій.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Agerpres.

Згідно з інформацією національного антикорупційного відомства Румунії, в період з грудня 2014 по березень 2015 року Сергій Лучинський шантажував заявника, бізнесмена Александра Хорпоша, щоб змусити його переказати на його ім’я 4 мільйони євро, які Хорпош не був йому винен.

Крім того, в період з грудня 2014 року по березень 2015 року Лучинський з метою посилення тиску стверджував, що через впливових людей може вплинути на судові органи, що розслідують кримінальні справи щодо підприємця. В результаті Лучинський отримав від підприємця фіктивний кредитний договір на суму 2 млн євро.

Водночас у тій самій справі судді остаточно виправдали Раду Прікопа, зятя колишнього президента Румунії Траяна Бесеску. Стверджувалось, що Прікоп був співучасником Лучинського.