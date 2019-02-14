Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган

19:21 05.04.2019 0 комментариев Турция

Президент Турции коснулся темы предстоящего заседания совета стратегического сотрудничества Турция-Россия, а также прокомментировал требования Вашингтона об аннулировании контракта на поставки российских комплексов С-400  в Турцию.

Президент Турции отметил, что одной из основных тем российско-турецкого диалога является закупка ЗРК С-400, сообщает Анадолу.

«Заявления США по данному вопросу ошибочны. Тема контракта по С-400 закрыта. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция предлагала Вашингтону закупить ЗРК Patriot, но условия американской стороны были не такими выгодными, как у Москвы. Поэтому Анкара на данном этапе не заинтересована в приобретении Patriot. 

При этом реализация контракта по С-400 продолжается, и первые поставки начнутся в июле. 



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