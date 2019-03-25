В оккупированном Крыму прошли учения танкового подразделения ВДВ

19:01 05.04.2019 0 комментариев Крым

Одно из сформированных в 2018 году в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и оснащенных Т-72Б3 танковых подразделений впервые приняло участие в учениях на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах региона, передает vpk.name.

"На прошлой неделе впервые танковое подразделение ВДВ приняло участие в учениях в Крыму", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о танковой роте, укомплектованной контрактниками.

Как сообщали 27 марта в пресс-службе Южного военного округа РФ, в оккупированном Крыму проходили совместные учения ВДВ, Черноморского флота и авиации объединения ВВС и ПВО округа, а также военно-транспортной авиации. В маневрах участвовали более 1,5 тыс. десантников.

В июле 2017 года командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщал ТАСС, что Воздушно-десантные войска России до конца 2018 года сформируют три танковых батальона: в 76-й десантно-штурмовой дивизии, в 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и в одной из десантно-штурмовых бригад.

До этого сообщалось о планах сформировать по одному танковому батальону в каждой десантно-штурмовой дивизии и бригаде.



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