Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не исключает наличия политических причин решения министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги Нила Ушакова.

"Отставка Нила Ушакова вполне может иметь политическую подоплеку. Он весьма неудобный политик для латвийских властей", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу, сообщает Интерфакс.

По его мнению, это может быть связано с активной позицией Ушакова по защите русскоязычного населения. "На фоне агрессивной антироссийской линии Ушаков продолжал и продолжает отстаивать права русскоязычного населения, чем, очевидно, не вписывается в общие русофобские тренды местной элиты", - сказал Слуцкий.

При этом парламентарий уверен, что, "как бы не сложилась дальше ситуация, Нил Ушаков свой путь в политике не завершит, он будет и дальше бороться за правду".

Ранее официальное интернет-издание правительства "Латвийский вестник"опубликовало решение Пуце об отстранении Ушакова от должности мэра Риги.

Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимал эту должность уже третий срок. С распоряжением министра он стал рядовым депутатом рижской думы.

Ушаков уже ранее заявил, что считает подготовленный Пуце запрос о нарушениях в своей работе юридически слабым и политизированным, а решение министра будет обжаловать в суде.