НАТО может использовать в отношении Грузии и Украины «кипрскую модель». Будучи разделенным, Кипр является полноправным членом ЕС и еврозоны, просто законодательство ЕС не распространяется на ту часть острова, которую не контролирует центральное правительство страны.

С такой инициативой выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, информирует Эхо Кавказа ссылаясь на sova.news.

Экс-глава Североатлантического альянса опубликовал в издании Project Syndicate статью, приуроченную к 70-летию основания блока, а также 20-летию принятия в его ряды первых стран бывшего Варшавского договора. В рамках четвертого расширения НАТО в альянс впервые после завершения «холодной войны» вступили государства Восточной Европы - Венгрия, Польша, Чехия. По мнению Расмуссена, политика «открытых дверей» должны быть продолжена.

«Каждый раз, когда НАТО воздерживалось, Россия продвигалась вперед», - пишет бывший глава альянса. Он считает, что в 2008 году на саммите в Бухаресте страны альянса допустили ошибку, не приняв в свои ряды «по настоянию Германии и Франции» Грузию и Украину. «Через несколько месяцев после саммита Путин отдал приказ о вторжении в Грузию, и с тех пор Россия оккупирует Абхазию и Южную Осетию», - напомнил Расмуссен.

Он также отмечает, что установленные Брюсселем критерии делают вступление НАТО невозможным для любой страны, имеющей территориальные споры. Это хорошо анализирует Кремль и регулярно разжигает замороженные конфликты, предупреждает он.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был готов отказаться от идеи вступления в НАТО в обмен на восстановление территориальной целостности страны. В свою очередь действующий премьер-министр Мамука Бахтадзе сказал, что факт оккупации Россией 20% территории Грузии не должен мешать интеграции страны в НАТО.

В связи с юбилеем Североатлантического альянса его нынешний генсек Йенс Столтенберг призвал страны-участницы блока в ответ на агрессию Москвы поддержать Тбилиси и Киев.