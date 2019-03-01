Так называемые "власти" Крыма попросили правительство РФ исключить оккупированный регион из эксперимента по введению курортного сбора, который был намечен на май 2019 года.

Об этом сообщил Сергей Аксенов на форуме «Открытый Крым», сообщает Коммерсантъ.

По его словам, такое решение приняли, потому что некоторые отели, гостиницы и прочие подобные объекты турбизнеса работают «в тени». «Есть масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели и те, кто сдает квартиры, под этот курортный сбор не попадут, что ставит, на мой взгляд, в неравные условия туроператоров»,— сказал Аксенов.

Он добавил, что затраты на администрирование составят столько же, сколько будет собрано и без введения курортного сбора.

Ранее "власти" аннексированного полуострова уже переносили введение курортного сбора в оккупированном Крыму с 1 мая 2018 года на 2019 год.

Сейчас налог за пользование курортной инфраструктурой действует в нескольких регионах России. С мая в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Минфин выражал готовность поддержать введение сбора в регионах Золотого кольца и других субъектах России.