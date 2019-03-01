В оккупированном Крыму признали: Введение курортного сбора не перекроет затраты на его администрирование

18:01 05.04.2019 0 комментариев Крым

Так называемые "власти" Крыма попросили правительство РФ исключить оккупированный регион из эксперимента по введению курортного сбора, который был намечен на май 2019 года.

Об этом сообщил Сергей Аксенов на форуме «Открытый Крым», сообщает Коммерсантъ.

По его словам, такое решение приняли, потому что некоторые отели, гостиницы и прочие подобные объекты турбизнеса работают «в тени». «Есть масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели и те, кто сдает квартиры, под этот курортный сбор не попадут, что ставит, на мой взгляд, в неравные условия туроператоров»,— сказал Аксенов.

Он добавил, что затраты на администрирование составят столько же, сколько будет собрано и без введения курортного сбора.

Ранее "власти" аннексированного полуострова уже переносили введение курортного сбора в оккупированном Крыму с 1 мая 2018 года на 2019 год.

Сейчас налог за пользование курортной инфраструктурой действует в нескольких регионах России. С мая в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Минфин выражал готовность поддержать введение сбора в регионах Золотого кольца и других субъектах России.



Ещё на эту тему:

10:41 05.04.2019
Расходы российского бюджета на "развитие" оккупированного Крыма увеличатся еще на 200 млрд рублей
14:21 01.04.2019
Оккупанты обещают освободить от налогов крымские санатории и пансионаты
20:01 29.03.2019
Более трети населения оккупированного Крыма работает нелегально
12:21 25.03.2019
За аннексию Крыма россияне уже "выложили" полтора трлн рублей
16:21 22.03.2019
«Крымские морские порты» не заплатили оккупантам более 22 млн рублей налогов
20:01 19.03.2019
В оккупированном Севастополе за год выявили нарушения на 37 млрд рублей
11:21 01.03.2019
Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли
18:44 08.01.2019
Андрій Клименко: Крим остаточно перетворюється на сіру зону
17:01 04.01.2019
Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма
10:23 18.12.2018
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
16:12 17.12.2018
На содержание оккупированного Крыма в 2019 году РФ потратит 150 млрд рублей
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
20:01 05.04.2019
У ПАРЄ підготували план зняття санкцій з російської делегації
18:41 05.04.2019
В Госдуме РФ увидели связь отставки мэра Риги с защитой им прав русскоязычного населения
12:21 05.04.2019
Глава Естонії під час візиту в Москву сподівається "намацати побільше точок дотику"
09:01 05.04.2019
Родина жертви рейсу MH17 звинувачує банки з Росії у проведенні грошових переказів проросійським бойовикам "ДНР"
Все новости страны
Румыния Румыния
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
12:01 05.04.2019
Президент Румунії оголосив теми референдуму
10:01 05.04.2019
Уряд Румунії відкинув заклик ЄС і США не підривати судову систему
18:41 04.04.2019
Європарламент знову закликав призначити прокурором ЄС кандидатку від Румунії
Все новости страны
Турция Турция
19:21 05.04.2019
Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган
14:01 05.04.2019
Президент Турции потерял две столицы
08:41 04.04.2019
Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
Все новости страны
Украина Украина
20:41 05.04.2019
Правозахисний центр "Меморіал" "вважає позбавленим підстав визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією"
20:21 05.04.2019
Дружина Бекірова назвала його тримання у кримському СІЗО повільним знищенням
19:01 05.04.2019
В оккупированном Крыму прошли учения танкового подразделения ВДВ
18:21 05.04.2019
«Каждый раз, когда НАТО воздерживалось, Россия продвигалась вперед»: о «кипрской модели» для Украины и Грузии
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс