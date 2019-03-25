Сформувалася адвокатська команда для захисту заарештованих кримських татар.

Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність", передає УНН.

Координатором групи адвокатів у справі затриманих 27 березня 2019 року кримських татар став адвокат Едем Семедляєв.

"Не дивлячись на короткий термін, нам вдалося сформувати команду захисту 23 кримських татар кримських мусульман, які були заарештовані 27 березня і 29 березня були перевезені в м. Ростов-на-Дону. За допомогою консула України в Ростові-на-Дону і ГНК Ростовської області встановили місцезнаходження кожного", - повідомив Семедляєв.

Адвокат зазначив, що до теперішнього часу не встановлено місцезнаходження Едема Яячікова. Його дружина подала заяву про викрадення чоловіка.

Всіма адвокатами оскаржено запобіжний захід і подано ряд скарг, грунтуючись на IV Женевську конвенцію від 1949 року.

"Цього тижня мені і адвокату Лілі Гемеджі вдалося відвідати своїх підзахисних Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова, які знаходяться в СІЗО-4 м. Ростова-на-Дону. На наступному тижні інші адвокати намагатимуться потрапити до решти. Наші підзахисні вважають, що їх переслідують за національною і релігійною ознакою, а також вважають себе не винними і готові цю позицію відстоювати", - додав Семедляев.

Нагадаємо, в ході масових обшуків в окупованому Криму були затримані 20 кримських татар, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.