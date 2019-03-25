Два кораблі НАТО сьогодні зранку вийшли з морського порту Одеси
|17:21 05.04.2019
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|Украина
Два кораблі НАТО - фрегати королівських військово-морських сил Канади "Торонто" (Toronto) та іспанських військово-морських сил "Санта Марія" (Santa Maria) сьогодні зранку вийшли з морського порту Одеси.
Про це повідомила менеджер зі зв’язків з громадськістю Одеського морського порту Євгенія Прокопець в коментарі кореспонденту УНН.
"О 8:00 обидва військові судна вийшли з акваторії Одеського порту", - зазначила представник мор порту.
За її словами, судячи з траєкторії суден, вони могли взяти курс на район Констанцу (Румунія).
Нагадаємо, що два кораблі НАТО - фрегат королівських військово-морських сил Канади "Торонто" (Toronto) та іспанських військово-морських сил "Санта Марія" (Santa Maria) - зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) у понеділок, 1 квітня, вранці, зайшли і пришвартувалися на морському вокзалі Одеського морського порту.
Фрегат королівських ВМС Канади "Торонто" і фрегат ВМС Іспанії "Санта Марія" прибули до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб.
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