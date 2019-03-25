Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд продовжує виступати за відновлення повноправної участі Росії в усіх статутних органах РЄ, незважаючи на протиправну анексію Криму.

Про це йдеться у зверненні генсека до країн-членів, що міститься в оприлюдненій у п’ятницю доповіді для Комітету міністрів РЄ «Готові до викликів майбутнього: зміцнення Ради Європи», повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Проблема участі російської делегації у Парламентській асамблеї, з чим організація вже живе близько п'яти років, має бути вирішена. Нинішня ситуація завдає шкоди усій системі Конвенції (з прав людини – ред.). У результаті страждають мільйони європейських громадян», - вкотре заявив Ягланд.

Водночас він констатував, що Російська Федерація порушує статут, не сплачуючи внески до бюджету Ради Європи, але все ще повною мірою бере участь у діяльності організації на міжурядовому рівні.

Генсек РЄ нагадує, що у червні 2019 року буде два роки, як російська сторона не платить внески. У такій ситуації, за статутом, Комітет міністрів РЄ після консультацій з ПАРЄ може позбавити Росію права голосу.

На переконання Ягланда, рішення з цього питання повинно прийматися з урахуванням як прав, так і обов'язків країни-члена.

«Тому ми повинні дійти згоди за такими принципами: кожний повинен користуватися рівними правами повної участі у двох статутних органах (Комітету міністрів і ПАРЄ – ред.); повноправна участь у двох статутних органах – це не альтернатива, а, скоріше, це має бути зобов'язанням; усі країни-члени зобов'язані співпрацювати з усіма органами й інституціями Ради Європи; усі країни-члени повинні вчасно сплачувати свої фінансові внески», - пояснив своє бачення ситуації навколо Росії Ягланд.

Він вважає, що такий підхід є правильним, і він не містить позиції щодо визнання протиправної анексії Криму (у випадку, якщо Росія залишиться в Раді Європи та повернеться до ПАРЄ – ред.).

Як повідомлялося, 8-12 квітня у Страсбурзі відбудеться весняна сесія ПАРЄ.