Оккупанты заявляют о "крупных индийских инвесторах"

16:41 05.04.2019 0 комментариев Крым

Индия хочет инвестировать в оккупированный Россией Крым 5 млн долларов. 

Об этом на открытии международного туристского форума "Открытый Крым" рассказал член делегации из Индии Раджеш Вира, пишет РИА Новости

Он рассказал, что представители его делегации впервые на аннексированном полуострове, и что "они видят приветливых и гостеприимных людей".

 "Мы хотим инвестировать в крымский туризм и бизнес 5 млн долларов", — сказал Вира. 

Речь идет о логистическом направлении, отелях и ресторанах, добавил другой член делегации, "представитель крупного туристического бизнеса в Индии" Мукеш Бансали. "Мы намерены инвестировать в авиалогистику, отели, рестораны и питание, а также в путешествия и экскурсии, семейный отдых. Также мы хотим узнать, как здесь могут отдыхать и проводить время корпоративные группы", — добавил Бансали. 

В свою очередь "министр" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко отметил, что полуостров заинтересован в привлечении инвесторов, в том числе иностранных. Для этого "на полуострове созданы все условия". "В Крыму действует самый мягкий режим по налогообложению, действует свободная экономическая зона, — сказал Волченко. - Для инвесторов есть проекты льготного кредитования и есть возможность субсидировать определенные направления, но это уже более конкретный и предметный разговор". 

Форум "Открытый Крым", по мнению издания, является крупнейшей деловой площадкой для обмена опытом, общения и стратегического планирования профессионалов курортно-туристической отрасли со всех регионов России. 



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