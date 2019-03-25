Адвокатам, які сформували команду для захисту 23-х кримськотатарських активістів, за допомогою консула України в Ростові-на-Дону вдалося встановити місцезнаходження кожного політв'язня.

Про це "Кримській солідарності" повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає Укрінформ.

«Незважаючи на короткий термін, нам вдалося сформувати команду для захисту 23 кримських татар, кримських мусульман, яких заарештували 27 березня і 29 березня та перевезли в м. Ростов-на-Дону. За допомогою консула України в Ростові-на-Дону і ГНК (Громадська наглядова комісія - ред.) Ростовської області встановили місцезнаходження кожного", - повідомив Семедляєв.

Дотепер, уточнив адвокат, не встановлено місцезнаходження лише одного активіста - Яячікова Едема, дружина якого подала заяву про викрадення її чоловіка.

У "Кримській солідарності" повідомили, що координатором групи адвокатів у справі кримських татар, затриманих і заарештованих 27 і 28 березня 2019 року, став адвокат Едем Семедляєв.

Наразі, зазначили в громадській організації, зі своїми підзахисними в СІЗО Ростова-на-Дону змогла зустрітися лише Ліля Гемеджі. Решта планують такі зустрічі наступного тижня.

Як повідомлялося, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові облави в будинках кримських татар, за якими сталися затримання й арешти активістів "Кримської солідарності". Нині всі заарештовані кримські татари знаходяться в Ростовській області.