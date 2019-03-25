Міністри закордонних справ G7 обговорять питання Криму та звільнення українських в'язнів у Росії
|16:01 05.04.2019
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|Крым
Міністри закордонних справ країн "Великої Сімки" обговорять питання Криму, конфлікту на Донбасі, а також звільнення українських політичних в'язнів і полонених моряків 5-6 квітня на конференції у Франції.
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передають Українські новини.
"Будуть обговорюватися й інші питання: і Крим, і Донбас і звільнення наших військовополонених і політичних в'язнів. Ми задіємо нові політичні інструменти", - сказав він.
Клімкін зазначив, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд на конференції в п'ятницю і суботу також представить план майбутньої конференції з питань реформ на початку липня.
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