Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью

15:41 05.04.2019 0 комментариев Болгария

Парламент Болгарии в пятницу принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой и большинством голосов утвердил в этой должности Данаила Кирилова. 

Трансляцию заседания вел телевизионный Kanal 3, сообщает ТАСС.

Предложение о переменах в правительстве поступило от главы кабмина Бойко Борисова, после того как Цачева оказалась замешанной в скандале с недвижимостью, которую ряд должностных лиц приобретал "по скромным ценам".

Перед премьер-министром Цачева заявила, что подает в отставку в связи с тем, что не желает, чтобы возникшее вокруг нее напряжение отразилось на работе правительства. Она подчеркнула, что решение об этом - "личный акт", а "совесть ее чиста".

Из-за скандала о покупке недвижимости своих постов в парламенте ранее лишился заместитель председателя политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цветан Цветанов, заместитель министра спорта Ваня Колева и замминистра энергетики Красимир Пырванов. Проверка деталей сомнительных торговых сделок продолжается.



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