Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
|15:41 05.04.2019
|0 комментариев
|Болгария
Парламент Болгарии в пятницу принял отставку министра юстиции Цецки Цачевой и большинством голосов утвердил в этой должности Данаила Кирилова.
Трансляцию заседания вел телевизионный Kanal 3, сообщает ТАСС.
Предложение о переменах в правительстве поступило от главы кабмина Бойко Борисова, после того как Цачева оказалась замешанной в скандале с недвижимостью, которую ряд должностных лиц приобретал "по скромным ценам".
Перед премьер-министром Цачева заявила, что подает в отставку в связи с тем, что не желает, чтобы возникшее вокруг нее напряжение отразилось на работе правительства. Она подчеркнула, что решение об этом - "личный акт", а "совесть ее чиста".
Из-за скандала о покупке недвижимости своих постов в парламенте ранее лишился заместитель председателя политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цветан Цветанов, заместитель министра спорта Ваня Колева и замминистра энергетики Красимир Пырванов. Проверка деталей сомнительных торговых сделок продолжается.
Ещё на эту тему:
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
Болгария остается самой коррумпированной страной в ЕС
Еврокомиссия до конца года оценит борьбу с коррупцией председательствующей в ЕС Болгарии
Болгария - самая коррумпированная страна ЕС
Коррупция в Болгарии наибольшая среди стран ЕС
Судебная система – один из самых коррумпированных секторов Болгарии
Болгария подключается к глобальной борьбе с коррупцией