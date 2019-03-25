Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що пакет заходів для підтримки України в Чорному морі, погоджений міністрами закордонних справ країн НАТО, містить конфіденційні питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Клімкін нагадав, що затверджений пакет заходів НАТО для підтримки України в Чорному морі передбачає проведення спостереження, військову присутність, підтримку українських Військово-морських сил і берегової охорони.

"Для мене дуже важливо, оскільки ми це обговорювали чотири місяці з НАТО, – НАТО не буде питати Росію, що можна нам спільно робити, і що ми маємо робити у Чорному морі. Ми просто будемо це робити. Ніхто не буде запитувати і казати: це можливо, а це неможливо", - заявив міністр.

"Крим є українським. Відповідно, прохід має бути вільним і через Керченську протоку, і навігація в Азовському морі має здійснюватися згідно з принципами міжнародного права. Тобто ніхто не буде питати щодо ведення спостереження з моря, з повітря і з космосу. Ніхто не буде питати щодо зміцнення військової присутності. Ніхто не буде питати щодо навчань, які заплановані. Ніхто не буде питати щодо підсиленої присутності військово-морських сил НАТО. Ніхто не буде питати Росію щодо розбудови берегової охорони, обміну інформацією", - наголосив Клімкін.

"Є, звичайно, декілька конфідеційних речей, про які я казати не буду, але це дуже важливий пакет, оскільки він змістовний. Це не тільки політичні заяви щодо нашої підтримки", - пояснив Клімкін.

4 квітня у Вашингтоні країни Альянсу погодили заходи з посилення безпеки у Чорноморському регіоні.