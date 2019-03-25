В ходе учений PASSEX украинский ракетный катер «Прилуки» вместе с фрегатом Королевских ВМС Канады «Торонто» выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией ВМС ВС Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает Черноморская безопасность.

«Это действительно бесценный опыт. Каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам. Участие в тренировках было очень полезным для экипажа. Мы имели возможность пообщаться по сигналам МТP (англ.) и усовершенствовать свой английский», - сообщил командир корабля капитан 3 ранга Владимир Углинский.

Во время учений на борту «Прилуки» находились двое операционных офицеров с фрегата «Торонто», которые непосредственно руководили действиями украинского и канадского кораблей в ходе выполнения задач и достаточно высоко оценили подготовку наших моряков. Офицеры отметили слаженность действий экипажа.

В совместных тренировках также приняли участие четыре курсанта 5-го курса Института ВМС ОНУ «ОМА». Курсанты на данный момент проходят стажировку на ракетном катере и наравне с экипажем отработали взаимодействие с иностранным кораблем соответствии со стандартами НАТО.

В Минобороны Украины отмечают, что за тренировками катера ВМСУ и канадского фрегата пристально наблюдал российский разведчик «Иван Хурс».

По словам командира фрегата Королевских ВМС Канады «Торонто», 2-я постоянная военно-морская группа НАТО «SNMG2» будет находиться в Черном море в течение 3 недель в соответствии с конвенцией Монтре. На следующей неделе она примет участие вместе со странами членами НАТО в операции «Морской щит». Также он отметил, что подобные взаимные обучения помогут улучшить взаимодействие с ВМС ВС Украины.