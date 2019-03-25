Гражданского журналиста, крымско-татарского политзаключенного Наримана Мемедеминова 5 апреля выпишут из больницы.

Об этом сообщила его супруга Лемара Мемедеминова, передает ATR со ссылкой на«Крымскую солидарность».

« 5 апреля 2019 года, блогера и гражданского журналиста Наримана Мемедеминова выписывают из ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко». Под конвоем его доставят в симферопольское СИЗО, где до операции он находился под стражей со дня своего ареста в марте 2018 года», — говорится в сообщении.

Лечащий врач оценивает состояние Мемедеминова пациента как удовлетворительное, по этой причине принял решение о выписке.

«Мемедеминов около двух месяцев испытывал сильные боли и нуждался в оперативном лечении. Однако в больницу был доставлен только после многочисленных жалоб своего адвоката. И в момент хирургического вмешательства, и в послеоперационный период Нариман находился под круглосуточным наблюдением конвоя, будучи прикованным к больничной койке. В операционном блоке операция шла в присутствии вооруженной охраны», — отмечается в сообщении.

Как известно, накануне «Верховный суд» оккупированного Крыма продлил срок содержания под стражей крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову еще на два месяца — до 16 мая. Ранее крымские «следователи» заявляли, что Мемедеминов якобы может скрыться от следствия, если его отпустить под домашний арест.

Напомним, 22 марта 2018 года в с. Холмовка Бахчисарайского района российские силовики пришли с обыском в дом к гражданскому журналисту, блогеру Нариману Мемедеминову. Как позже стало известно, в отношении крымского татарина было возбуждено «уголовное дело» по статье о призывах к совершению теракта. «Дело» в отношении Мемедеминова возбудили за публикации в YouTube в 2013–2014 г.