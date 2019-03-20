Як працюють Кримськї морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму

13:21 05.04.2019 0 комментариев Крым

Як працюють Кримськї  морські санкції - під таким хештегом Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews починає інформувати суспільство про підсумки 2018 року в портах окупованого Криму.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Кількість фігурантів «Кримського морського чорного списку» в 2014-2018р. 

За п’ять років окупації станом на 1 січня 2019 до «чорного списку» нами внесені 348 морських суден. У порівнянні з 1 січня 2018 року приріст кількості суден-порушників кордону і санкцій склав 23 судна.

Розподіл по роках виглядає таким чином:

2014 – 144 судна;

2015 – 162 судна;

2016 – 162 судна;

2017 – 161 судно;

2018 – 135 суден.

Тобто, загальна кількість морських суден, що порушували режим окупованої території в 2018 році є найменшою за попередні роки окупації.

Про причини цього буде сказано далі, але це не пов'язано із вводом до експлуатації в 2018 році автомобільної частини Керченського мосту. Це є наслідком небажання судновласників потрапляти до санкційних списків.

Зі 135 суден-порушників 2018 року:

27 – це судна постійного базування в портах Керчі, Севастополя та Ялти: 19 з них – пороми Керченської протоки, 4 – землесосні судна (всі вони зареєстровані під прапором РФ і належать російським судновласникам),

38 – судна, що заходили в кримські порти тільки для тривалого ремонту або ті, що знаходятся у відстої (всі ці судна також мають реєстрацію під прапором РФ та належать російським судновласникам),

70 – вели в 2018 році діяльність з перевезення вантажів або пасажирів до/з портів Кримського півострову з-за його меж, крім Таманського півострова – по термінології Моніторингової групи це «зовнішні активні судна» (рівно половина з цих суден належить компаніям РФ і майже всі, крім одного, несуть прапор РФ, решта 35 – належать судновласникам з інших країн).

ДО ВІДОМА: 

У «чорному списку» Моніторингової групи не враховуються як порушники:

судна портофлоту (пасажирські прогулянкові, лоцманські та робочі катери; буксири; портові тендери; плавучі крани; днопоглиблювальні судна; сміттєзбирачі), приписані до портів Криму. Вони знаходяться в державній власності України і виявилися «націоналізованими», а де-факто - військовими трофеями окупантів;

судна, незалежно від прапора, що знаходилися на 30 квітня 2014 року в ремонті на кримських суднобудівних та судноремонтних заводах або у відстої в кримських портах;
яхти, що стояли в кримських яхт-клубах і стоянках на 30 квітня 2014;

риболовецький флот, що належав різним кримським власникам:

технологічний флот українського державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Все державне майно цього підприємства, в тому числі, газові родовища і флот (плавучі бурові платформи, шельфові постачальники, буксири і т.п.), це військові трофеями окупантів.

Не враховуються судна, що зафіксовані сервісами відображення сигналів міжнародної автоматизованої ідентифікаційної системи морських суден (АІС) як такі, що прибули в кримські порти, однак в реальності перебували на якірних стоянках біля узбережжя, на рейдових стоянках в зв’язку необхідністю перечекати штормову погоду.

 



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