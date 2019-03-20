Як працюють Кримськї морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму
|13:21 05.04.2019
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|Крым
Як працюють Кримськї морські санкції - під таким хештегом Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews починає інформувати суспільство про підсумки 2018 року в портах окупованого Криму.
Про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Кількість фігурантів «Кримського морського чорного списку» в 2014-2018р.
За п’ять років окупації станом на 1 січня 2019 до «чорного списку» нами внесені 348 морських суден. У порівнянні з 1 січня 2018 року приріст кількості суден-порушників кордону і санкцій склав 23 судна.
Розподіл по роках виглядає таким чином:
2014 – 144 судна;
2015 – 162 судна;
2016 – 162 судна;
2017 – 161 судно;
2018 – 135 суден.
Тобто, загальна кількість морських суден, що порушували режим окупованої території в 2018 році є найменшою за попередні роки окупації.
Про причини цього буде сказано далі, але це не пов'язано із вводом до експлуатації в 2018 році автомобільної частини Керченського мосту. Це є наслідком небажання судновласників потрапляти до санкційних списків.
Зі 135 суден-порушників 2018 року:
27 – це судна постійного базування в портах Керчі, Севастополя та Ялти: 19 з них – пороми Керченської протоки, 4 – землесосні судна (всі вони зареєстровані під прапором РФ і належать російським судновласникам),
38 – судна, що заходили в кримські порти тільки для тривалого ремонту або ті, що знаходятся у відстої (всі ці судна також мають реєстрацію під прапором РФ та належать російським судновласникам),
70 – вели в 2018 році діяльність з перевезення вантажів або пасажирів до/з портів Кримського півострову з-за його меж, крім Таманського півострова – по термінології Моніторингової групи це «зовнішні активні судна» (рівно половина з цих суден належить компаніям РФ і майже всі, крім одного, несуть прапор РФ, решта 35 – належать судновласникам з інших країн).
ДО ВІДОМА:
У «чорному списку» Моніторингової групи не враховуються як порушники:
судна портофлоту (пасажирські прогулянкові, лоцманські та робочі катери; буксири; портові тендери; плавучі крани; днопоглиблювальні судна; сміттєзбирачі), приписані до портів Криму. Вони знаходяться в державній власності України і виявилися «націоналізованими», а де-факто - військовими трофеями окупантів;
судна, незалежно від прапора, що знаходилися на 30 квітня 2014 року в ремонті на кримських суднобудівних та судноремонтних заводах або у відстої в кримських портах;
яхти, що стояли в кримських яхт-клубах і стоянках на 30 квітня 2014;
риболовецький флот, що належав різним кримським власникам:
технологічний флот українського державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Все державне майно цього підприємства, в тому числі, газові родовища і флот (плавучі бурові платформи, шельфові постачальники, буксири і т.п.), це військові трофеями окупантів.
Не враховуються судна, що зафіксовані сервісами відображення сигналів міжнародної автоматизованої ідентифікаційної системи морських суден (АІС) як такі, що прибули в кримські порти, однак в реальності перебували на якірних стоянках біля узбережжя, на рейдових стоянках в зв’язку необхідністю перечекати штормову погоду.
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