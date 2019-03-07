Из ялтинского музея оккупанты увезли в Казань уникальный экспонат

15:21 05.04.2019 0 комментариев Крым

Уникальный экспонат из фондов Ялтинского историко-литературного музея отправился на выставку в Республику Татарстан.

В Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» открылась экспозиция «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи», пишут Новости Крыма

«Каменное резное обрамление колодца XIII-XIV вв. является выдающимся произведением камнерезного искусства эпохи средневековья», – отметила заведующий отделом развития Ялтинского историко-литературного музея Екатерина Попова, обратив внимание, что этот артефакт впервые экспонировался на стационарной выставке ялтинского музея «Таврика. Античность и средневековье» в 1987 году.

Она уточнила, что обрамление колодца было выявлено одним из научных сотрудников отдела археологии Крыма Института археологии УССР в парке санатория им. Р. Люксембург в Гаспре, в бывшем имении великого князя Александра Михайловича, известного коллекционера древностей.

«Оно изготовлено из южнобережного мраморовидного известняка и по своей форме, с квадратной верхней частью и круглым основанием, сходно с капителью. На всех четырех сторонах колодезного обрамления изображено символическое «древо» в виде побега с шишкой пинии наверху или с аканфовым листом, по обеим сторонам которого сидят пары птиц с мощными клювами и рельефными повязками-ошейниками. На одной из сторон под птицами находится фигура льва, на другой – крылатый дракон, терзающий крупного хищника. На третьей и четвертой сторонах под птицами изображены стоящие на задних лапах животные, также с рельефными ошейниками. Парные изображения птиц, олицетворяющие человеческие души и выполнявшие роль оберегов, и помещенное в центре «мировое древо» выполнены под влиянием искусства Италии X-XIII и Византии, а орнаментальное оформление находит прототипы на анатолийском побережье Малой Азии. Композиция каждой из сторон соотносится с определенной стороной света», – рассказала Попова.

По ее информации, в центре «Эрмитаж-Казань» средневековое обрамление колодца будет демонстрироваться до октября 2019 года.



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