Президент Турции потерял две столицы

14:01 05.04.2019 0 комментариев Турция

В Турции — проходили муниципальные выборы, которые стали проверкой на прочность как выстроенной Реджепом Тайипом Эрдоганом государственной системы в условиях ощутимых экономических трудностей, так и репетицией перед будущими парламентскими и президентскими.

И эту проверку боем Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР), по сути, проиграли, поскольку отдали крупнейшие города оппозиционным силам, сплотившимся под давлением власти. Это первый просчет турецкого лидера — он передавил и пожинает плоды соизмеримого противления, информирует enovosty.com/news.

Как результат, правящая партия в общей сложности по стране получила 51% голосов. И если раньше ПСР контролировала 49 из 81 муниципалитета, то после выборов 31 марта — уже 41.

Можно сказать, что ПСР и лично Эрдогану нанесен существенный политический ущерб, ведь партия власти упустила не только такие крупные города, как Анталия, Измир, Адана, Кютахья, Мерсин, но и две столицы — Анкару и Стамбул. Впервые за четверть века в Анкаре будет сидеть мэр не от ПСР. Столица Турции досталась кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансуру Явашу, опередившему конкурента из ПСР Мехмета Озхасеки на 3% (50,9 против 47,06%).

Потеря Стамбула неприятна Эрдогану во многих смыслах. Во-первых, он является крупнейшим городом в Европе, где проживает 18% населения Турции (17 млн, из которых 10 млн — это избиратели). Во-вторых, сам по себе Стамбул имеет символическое значение для президента Турции, поскольку именно здесь с победы на выборах мэра в 1994 г. началось его восхождение на политический олимп.

Страсти в городе кипели и продолжают кипеть. Начать с того, что близкий к президенту Бинали Йылдырым, которому пост премьера хотели компенсировать мэрством в «городе на семи холмах», поспешил объявить о своей победе над кандидатом от НРП Экремом Имамоглу, вопреки всем соцопросам, обещавшим победу именно оппозиционеру. Хотя на тот момент были подсчитаны далеко не все голоса, а разрыв между Йылдырымом и Имамоглу составлял символические 4 тыс. голосов. Когда же ситуация начала меняться в пользу представителя НРП и осталось подсчитать несколько сотых процента, подсчет приостановили.

Однако, видимо, испугавшись последствий столь очевидной подтасовки голосов, все же Высшая избирательная комиссия назвала новым мэром Имамоглу. Йылдырым же немедля опозорился во второй раз, заявив, что, мол, с перевесом в 24 тыс. голосов, отделивших его от оппозиционера, нельзя выиграть Стамбул. А ведь 24 тыс. — это в шесть раз больше, чем 4 тыс. И да, экс-премьер идет в суд — будет оспаривать результаты, потому как у него есть претензии к 319 тыс. бюллетеней, признанным недействительными.

С другой стороны, ПСР выиграла выборы в 24 из 39 муниципалитетов Стамбула, еще один получила союзная ей Партия националистического движения. Остальные 14 завоевали оппозиционеры. В горсовете Стамбула у Эрдогана будет 184 депутата, а у «народных республиканцев» — 126. Так что даже если Имамоглу выиграет суд у Йылдырыма, работать ему будет непросто. И битву за Стамбул ПСР еще не проиграла. А вот сражение за Турцию — да.

Эрдогану и его партии не помог агрессивный популизм в виде предложения превратить в мечеть бывший православный Софийский собор, ныне музей Айя-София и один из самых узнаваемых архитектурных объектов в мире. Не помогла и озвученная за три недели до выборов (президент уже тогда понимал, что они могут обернуться провалом) угроза открыть дело на Яваша, победившего в Анкаре. Раньше массово открываемые, к примеру, в Анатолии уголовные дела позволяли заменить конкурентов членами ПСР, но в столице до этого не дошло.

Не помог Эрдогану и окончательно оформленный переход к президентской форме правления, которая стала следствием потери Йылдырымом своей должности (пост премьера упразднен). Если в 2018 г. Эрдогану кое-как удалось цементировать глобальное изменение на президентских выборах, пусть и с небольшим преимуществом (всего 51% голосов, что для лидера Турции мало), то в этом году на муниципальных выборах единоличная власть, подразумевающая широкое использование админресурса, ничем не помогла, если не навредила. Потеря крупных городов, генерирующих львиную долю ВВП, окончательно «загнала» правоконсервативную партию власти в провинцию.

Да и там ПСР не может властвовать безраздельно и спокойно, готовясь к реваншу. Светские конкуренты наступают по всем фронтам, что порой сопровождается разрывом шаблонов. Отличным примером служит информация «с полей», приведенная журналистом Османом Пашаевым, о выборах в небольшом Тунджели на востоке Турции. Там победу одержал коммунист Фатих Мачоглу. «Коммунисты, — подчеркивает Пашаев, — никогда и ничего не выигрывали в Турции. Даже сельсоветы. Мачоглу исключение». Исключение, по словам журналиста, поскольку смог построить «настоящий коммунизм, как по книжке» в аграрном Оваджыке, где долги сменились профицитом, а деньги пошли на зарубежное обучение для молодежи.

Выходит, что холодильник побеждает телевизор и в Турции. Эрдоган чересчур увлекся построением неоосманской империи и превращением себя в нового султана, пропустив то, что сам «турецкий мир» хочет пищи не духовной, а обычной — с углеводами, жирами и белками. Ведь пока президент Турции играл в светоча исламского мира, в стране происходил экономический спад, в котором Эрдоган, естественно, винил внешних игроков — США и ЕС. Как итог, сейчас турецкая экономика пребывает в рецессии. Рост прогнозируется на уровне 2,6 против 7,4% в 2017 г. Инфляция достигла 20%, а уровень безработицы — 11%. При этом за год лира к доллару подешевела на 40%. Тут уже никакая мечеть вместо музея не поможет.

Потому актуален вопрос: какими будут следующие парламентские (2022 г.) и президентские (2023 г.) выборы, если Эрдоган, конечно, вновь не изменит сроки их проведения? И как, собственно, президент Турции будет адаптироваться к тому, что его ставка на величие уже работает вполсилы? Каким будет теперь амплуа Эрдогана — по-прежнему собирателя земель османских и защитника веры или же рационалиста-экономиста с легким уклоном в клерикализм для сохранения ядерного электората?

 



Ещё на эту тему:

16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:45 02.11.2015
В Одесской области официально назвали мэров шести городов
19:34 30.09.2015
Турция откроет избирательные участки в 54 странах
09:50 07.06.2015
В Турции начались выборы парламента страны 25-го созыва
20:44 27.04.2014
«Майдан иностранных дел» о местных выборах в Турции и прогнозах для Украины
13:35 19.04.2014
Эрдоган назвал прошедшие муниципальные выборы самыми трудными в истории Турции
10:12 03.04.2014
В Турции неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание правящей партии
17:55 02.04.2014
В ряде турецких городов отменят результаты муниципальных выборов
13:15 02.04.2014
Президент Ирана и премьер Греции поздравили турецкого премьера с победой на муниципальных выборах
11:18 02.04.2014
Министр энергетики Турции обвинил кошку в отключении света в ходе муниципальных выборов
09:13 02.04.2014
В Стамбуле оппозиция требует пересмотра итогов муниципальных выборов
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
12:21 05.04.2019
Глава Естонії під час візиту в Москву сподівається "намацати побільше точок дотику"
09:01 05.04.2019
Родина жертви рейсу MH17, звинувачують банки з Росії у проведенні грошових переказів проросійським бойовикам "ДНР"
20:41 04.04.2019
ЄСПЛ чекає від Росії пояснень у справі про збитий MH17
19:41 04.04.2019
Порушивши договор РСМД, Росія зробила світ небезпечнішим - генсек НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
12:01 05.04.2019
Президент Румунії оголосив теми референдуму
10:01 05.04.2019
Уряд Румунії відкинув заклик ЄС і США не підривати судову систему
18:41 04.04.2019
Європарламент знову закликав призначити прокурором ЄС кандидатку від Румунії
13:01 04.04.2019
З румунської кандидатки в топ-прокурори ЄС зняли заборону на виїзд з країни
Все новости страны
Турция Турция
14:01 05.04.2019
Президент Турции потерял две столицы
08:41 04.04.2019
Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
12:21 03.04.2019
Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
Все новости страны
Украина Украина
18:01 05.04.2019
В оккупированном Крыму признали: Введение курортного сбора не перекроет затраты на его администрирование
18:00 05.04.2019
30 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 4 квітня
17:41 05.04.2019
Сформована адвокатська команда для захисту заарештованих кримських татар
17:21 05.04.2019
Два кораблі НАТО сьогодні зранку вийшли з морського порту Одеси
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс