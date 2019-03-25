Суда гидрографической службы ЧФ оккупантов меняют буи в Черном море
|13:41 05.04.2019
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|Крым
Экипажи катеров и судов гидрографической службы Черноморского флота начали ревизию и ремонт плавучих предостерегательных знаков в акваториях базирования сил флота у берегов Крыма и Кавказа.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдела информационного обеспечения ЧФ оккупантов.
«Гидрографы флота проводят проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. При необходимости производится замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов либо плавучих знаков в целом», – говорится в сообщении.
Ревизию плавучих предостерегательных знаков и буев обещают закончить к концу апреля.
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