Суда гидрографической службы ЧФ оккупантов меняют буи в Черном море

13:41 05.04.2019 0 комментариев Крым

Экипажи катеров и судов гидрографической службы Черноморского флота начали ревизию и ремонт плавучих предостерегательных знаков в акваториях базирования сил флота у берегов Крыма и Кавказа. 

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдела информационного обеспечения ЧФ оккупантов.

«Гидрографы флота проводят проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. При необходимости производится замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов либо плавучих знаков в целом», – говорится в сообщении.

Ревизию плавучих предостерегательных знаков и буев обещают закончить к концу апреля.



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