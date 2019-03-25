Экипажи катеров и судов гидрографической службы Черноморского флота начали ревизию и ремонт плавучих предостерегательных знаков в акваториях базирования сил флота у берегов Крыма и Кавказа.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдела информационного обеспечения ЧФ оккупантов.

«Гидрографы флота проводят проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. При необходимости производится замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов либо плавучих знаков в целом», – говорится в сообщении.

Ревизию плавучих предостерегательных знаков и буев обещают закончить к концу апреля.