Багатонаціональні морські навчання Північноатлантичного договору "Морський щит 19" проходитимуть із 5 по 13 квітня в Чорному морі.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба місії України при НАТО, передає Укрінформ.

"14 румунських військових кораблів і 6 військових кораблів із Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини за участю 2200 військовослужбовців виконуватимуть спільні бойові завдання у Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня на прес-конференції у Вашингтоні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасниці Альянсу погодили новий пакет підтримки України й Грузії в Чорному морі на тлі російської агресії з метою посилення безпеки в регіоні. Ці кроки включатимуть розвідку, візити кораблів Альянсу та обмін інформацією.