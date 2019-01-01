Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V зі складу Військово-морського флоту США.

Про це повідомляє ThemaNews, передає Мілітарний.

Переговори зараз знаходяться на завершальній стадії та проходять погодження між грецькими державними відомствами.

Відповідно до озвученої міністром оборони Греції Паносом Камменосом інформації, катери передаються по нульовій вартості та єдиними коштами, що має заплатити країна – це оплата по підготовці до транспортування катерів, та складає 765 085 доларів.

Саме транспортування оплачується окремо та визначається в залежності від порту розвантаження.

Mark V – це швидкісні патрульні катери, що використовуються спецпризначенцями США впродовж 20 років у місіях по всьому світі. Їх розробка відбувалась після досвіду війни у Персидській затоці на початку 90-х років.

Катери можуть брати на борт до 16 бійців у повному споряджені та доставляти їх на відстань до 800 кілометрів.

Їх короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 57 тонн

Довжина: 25 метрів

Ширина: 5,25 метрів

Швидкість: до 65 вузлів

Автономність: до 12 годин

Озброєння: штатна зброя бійців десанту та можливість запусків ПТРК Stinger.

Катер Mark V