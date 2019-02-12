Глава Естонії під час візиту в Москву сподівається "намацати побільше точок дотику"
|12:21 05.04.2019
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|Россия
Президент Естонії Керсті Кальюлайд сказала, що під час візиту в Москву хоче поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним про конфлікти з Україною і Грузією, а також про двосторонні відносини між Естонією і Росією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
"Ми завжди говоримо про Україну, говоримо про Грузію. Ми намагаємося зрозуміти, які можуть бути шляхи вирішення для виконання Мінських угод. Ми обговоримо двосторонні відносини, тому що не варто забувати, що у Естонії і Росії все-таки є двосторонні відносини", - зазначила президент.
За її словами, йдеться про прикордонне співробітництво та культурне співробітництво. "Попереду наступний бюджетний період Євросоюзу, в якому, я сподіваюся, буде продовжена спільна естонсько-російська програма ЄС. У двох сусідів завжди є теми для розмов", - сказала Кальюлайд.
"Сама зустріч є сигналом. Подивіться, естонські дипломати і політики багато говорять в світі про Росію, але насправді складно зрозуміти, чому при цьому не розмовляють з Росією. Знаючи, що у нас досить мало точок дотику, саме по собі важливо провести цю зустріч", - зазначила вона.
Як повідомлялося, Кальюлайд відвідає Москву з робочим візитом 18 квітня. У столиці Росії вона візьме участь у відкритті відремонтованої будівлі посольства Естонії.
Останній раз президент Естонії відвідував Росію 8 років тому.
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