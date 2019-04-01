Президент Румунії оголосив теми референдуму

12:01 05.04.2019 0 комментариев Румыния

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив тему референдуму, який він планує провести 26 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Йоганніс пропонує запитати громадян, чи варто заборонити амністію і помилування за корупційні дії, а також чи потрібно запровадити заходи, які не дозволять уряду приймати надзвичайні укази щодо злочинів, покарань та змін в судовій системі. Тепер консультації з питань референдуму має провести парламент.

Два роки тому Йоганніс розпочав процедуру референдуму з питань антикорупційного законодавства, і минулого місяця сказав, що плебісцит має відбутися в той же день, що й вибори в ЄС. 

Йоганніс намагається перешкодити рішенню правлячих соціал-демократів (СДП) змінити законодавство у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.

У Європейській комісії критикують Румунію за відсутність прогресу у проведенні судової реформи, спробах проштовхнути правові зміни, які послаблюють незалежність судової влади, та допомогти політикам, звинуваченим у корупції, зокрема вищим посадовим особам PSD, таким як голова партії Лівіу Драгня.



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