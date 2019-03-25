В Госдуме РФ дали компании Apple время для исправления "неточного изображения" оккупированного Крыма на картах
|11:41 05.04.2019
|0 комментариев
|Крым
В Госдуме страны оккупанта дали компании Apple время до 25 апреля для исправления принадлежности аннексированных Крыма и Севастополя в приложении "Карты".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции РФ, передает Интерфакс.
"Компании дан срок до 25 апреля для устранения всех неточностей по отображению географических объектов в соответствии с Конституцией и законодательством РФ", - говорится в сообщении, которое было распространено в четверг.
В сообщении говорится, что председатели комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в четверг, 4 апреля, провели встречу с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.
"Он был приглашен в Госдуму после информации о том, что в приложении "Карты" на устройствах компании Apple территориальная принадлежность городов Крыма и города Севастополь отображается некорректно", - говорится в сообщении.
"Виталий Морозько проинформировал парламентариев, что компания в инициативном порядке обратилась в корпорацию "Apple Inc" с просьбой привести программные продукты в соответствие с российским законодательством, несмотря на то, что ООО "Эппл Рус" не отвечает за содержание программ, и этими вопросами занимается непосредственно корпорация", - говорится в сообщении.
В.Морозько сообщил парламентариям, что в настоящее время в приложении "Карты" крымские населенные пункты отображаются как территория России, однако неточности и недоработки, по его словам, в приложениях еще есть, и для их устранения нужно дополнительное время, говорится в сообщении.
Ранее "неточное изображение" оккупированного Крыма на картах было отмечено у компании Google.
В Google уточнили, что ошибка возникала у некоторых пользователей операционной системы iOS, то есть на устройствах американской компании Apple.
Ещё на эту тему:
Міністри закордонних справ G7 обговорять питання Криму та звільнення українських в'язнів у Росії
Суда гидрографической службы ЧФ оккупантов меняют буи в Черном море
Росія має забезпечити вільний прохід через Керченську протоку - ЄС
Генсекретар НАТО: Гітлера і Сталіна неможливо було зупинити словами
Комітет Сенату США затвердив резолюцію яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі
Окупанти у Криму проводять масову «зачистку» журналістів