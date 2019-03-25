В Госдуме страны оккупанта дали компании Apple время до 25 апреля для исправления принадлежности аннексированных Крыма и Севастополя в приложении "Карты".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции РФ, передает Интерфакс.

"Компании дан срок до 25 апреля для устранения всех неточностей по отображению географических объектов в соответствии с Конституцией и законодательством РФ", - говорится в сообщении, которое было распространено в четверг.

В сообщении говорится, что председатели комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в четверг, 4 апреля, провели встречу с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.

"Он был приглашен в Госдуму после информации о том, что в приложении "Карты" на устройствах компании Apple территориальная принадлежность городов Крыма и города Севастополь отображается некорректно", - говорится в сообщении.

"Виталий Морозько проинформировал парламентариев, что компания в инициативном порядке обратилась в корпорацию "Apple Inc" с просьбой привести программные продукты в соответствие с российским законодательством, несмотря на то, что ООО "Эппл Рус" не отвечает за содержание программ, и этими вопросами занимается непосредственно корпорация", - говорится в сообщении.

В.Морозько сообщил парламентариям, что в настоящее время в приложении "Карты" крымские населенные пункты отображаются как территория России, однако неточности и недоработки, по его словам, в приложениях еще есть, и для их устранения нужно дополнительное время, говорится в сообщении.

Ранее "неточное изображение" оккупированного Крыма на картах было отмечено у компании Google.

В Google уточнили, что ошибка возникала у некоторых пользователей операционной системы iOS, то есть на устройствах американской компании Apple.