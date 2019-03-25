Россия не оставит без ответа новый план НАТО, который предполагает усиление военного присутствия в Черном море.

Об этом заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Любые такие действия найдут ответ со стороны России. Мы ответим зеркально", - сказал А.Красов.

По его словам, планы НАТО нарастить присутствие в регионе Черного моря усилят напряженность. "Они явно стремятся дестабилизировать обстановку вблизи российских границ", - сказал А.Красов.

"Россия - миролюбивая страна и не собирается ни на кого нападать. Все наши действия по перевооружению армии направлены на укрепление собственной безопасности и суверенитета и ни на что другое", - сказал А.Красов, комментируя слова генсека НАТО о росте угроз со стороны России.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов ранее заявил, что Россия перенацелит ракеты, если усиление НАТО в регионе Черного моря станет угрозой.

"Это заставит нас пересмотреть точки прицеливания в странах, где НАТО будет усиливать свое присутствие, в том числе с учетом развития ситуации с договором о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал он.

По словам адмирала, НАТО не сможет значительно нарастить присутствие кораблей в Черном море из-за конвенции Монтрё. Этот документ ограничивает 21 сутками пребывание в Черном море кораблей нечерноморских государств.

"Вероятнее, НАТО будет усиливать присутствие в регионе Черного моря за счет сухопутной группировки. Со стороны НАТО вполне вероятно усиление воздушной разведки для контроля за группировкой российских надводных кораблей и подлодками. Может быть нацелена космическая группировка членов НАТО для слежения за черноморским регионом", - сообщил В.Комоедов.

Как сообщалось, Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Российские военные развернули в оккупированном Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Оборону черноморского побережья России обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В оккупированном Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

На черноморском побережье России развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Как сообщалось, в планах - начать в 2019 году строительство в оккупированном Крыму новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении взамен устаревшей РЛС "Днепр" под Севастополем.